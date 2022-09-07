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"Злочин на видноті". Кулеба закликав світ підтримати створення спецтрибуналу для РФ

Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російський диктатор Володимир Путін публічно зізнався у злочині агресії проти України. На Східному економічному форумі він підкреслив, що військове вторгнення в Україну було свідомим рішенням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в Twitter.

"Я ще раз закликаю всі держави: підтримати створення спеціального трибуналу у справі про злочин агресії проти України. Злочин на видноті. Справедливість повинна восторжествувати", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні Путін заявив, що Росія ввела свої війська на Донбас у 2014 році через нібито геноцид жителів Донбасу.

"Ми почали військові дії у 2014 році після "державного перевороту" в Україні ті, хто не хотів нормального мирного розвитку і прагнув до придушення свого власного народу, проводячи одну військову операцію за одною і піддаючи "геноциду" людей, які проживають на Донбасі 8 років. Росія прийняла рішення після багаторазових спроб вирішити це питання мирним шляхом. Росія прийняла рішення відповісти так само дзеркально, як діяв наш потенційний противник збройним шляхом. Ми це зробили свідомо", - підкреслив він.

Раніше Європарламент підтримав створення трибуналу, який судитиме Росію за воєнні злочини.

Крім того, Кулеба заявляв, що є проблеми зі створення трибуналу для Росії через вторгнення в Україну і в питанні Міжнародного кримінального суду, і в питанні створення Спецтрибуналу.

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Дмитро КулебаВійна Росії проти України