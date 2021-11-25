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Нет препятствий. Украина поднимет вопрос поставки оружия с новым правительством Германии

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Киев, Четверг 25 ноября 2021 12:41
Нет препятствий. Украина поднимет вопрос поставки оружия с новым правительством Германии Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет обсуждать с новыми властями Германии вопросы поставки оружия в нашу страну. По его мнению, этому пока ничто не препятствует.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД во время брифинга.

По словам министра, на каждой встрече с представителями Бундестага украинская сторона говорила о том, что в коалиционном соглашении должна сохраниться поддержка европейской интеграции Украины.

"И мы рады видеть, что этот тезис нашел отражение. Поэтому каких-то супер корректировок политики не будет. Германия страна последовательная, будем двигаться вперед. Что касается вопроса оружия, то наша позиция остается неизменной - мы не видим препятствий для поставки оружия и укрепления обороноспособности Украины из любого государства", - отметил Кулеба.

Он отметил, что пока нет никаких правовых, политических или моральных ограничений для таких решений, и добавил, что Украина будет обсуждать соответствующие вопросы с новым немецким правительством.

Напомним, в конце апреля Украина направила властям Германии список вооружений, которые она бы хотела получить для защиты Черноморского побережья. В перечне присутствовали системы противоракетной обороны.

После чего глава МИД Германии Гайко Маас исключил поставки оружия Украине, отметив, что конфликт на Донбассе может быть решен только политическими средствами, а поставки оружия в этом не помогут.

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МИД Украины Германия Дмитрий Кулеба Оружие в Украине
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