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Немає перешкод. Україна буде підіймати питання постачання зброї з новим урядом Німеччини

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Київ, Четвер 25 листопада 2021 12:41
Немає перешкод. Україна буде підіймати питання постачання зброї з новим урядом Німеччини Фото: голова МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна буде обговорювати з новою владою Німеччини питання постачання зброї в нашу країну. На його думку, цьому наразі ніщо не перешкоджає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС під час брифінгу.

За словами міністра, на кожній зустрічі з представниками Бундестагу українська сторона говорила про те, що у коаліційній угоді має зберегтися підтримка європейської інтеграції України.

"І ми раді бачити, що ця теза знайшла відображення. Тому якихось супер коригувань політики не буде. Німеччина країна послідовна, рухатимемося вперед. Що стосується питання зброї, то наша позиція залишається незмінною - ми не бачимо перешкод для постачання зброї і зміцнення обороноздатності України з будь-якої держави", - зазначив Кулеба.

Він зазначив що наразі немає жодних правових, політичних чи моральних обмежень для таких рішень, і додав, що Україна буде обговорювати відповідні питання з новим німецьким урядом.

Нагадаємо, в кінці квітня Україна направила владі Німеччини список озброєнь, які вона б хотіла отримати для захисту Чорноморського узбережжя. У переліку були присутні системи протиракетної оборони.

Після чого голова МЗС Німеччини Гайко Маас виключив постачання зброї Україні, зазначивши, що конфлікт на Донбасі може бути вирішений тільки політичними засобами, а постачання зброї цьому не допоможуть.

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