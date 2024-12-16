Премія "Гуманна книжка" назвала найкращі книги для дітей про любов до природи та тварин

Нагадаємо, Кабмін запускає нову ініціативу для українців. Кожен громадянин, який досяг 18 років, отримає 908 гривень для придбання книг. Спеціальна картка на цю суму дозволить молоді купувати видання, надруковані українською мовою в Україні.

Також РБК-Україна розповідало, що за результатами всеукраїнського соціологічного дослідження українці стали більше читати україномовну літературу – у 2024 році три чверті прочитаних книг були українською мовою. Це на 20% більше, ніж у 2023 році. Дослідження також показало, що половина респондентів вважає українську мову комфортною для читання. Цей показник залишився стабільним порівняно з минулим роком, що свідчить про зростання інтересу до української літератури.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.