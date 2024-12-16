Премия "Гуманная книга" назвала лучшие книги для детей о любви к природе и животным

Напомним, Кабмин запускает новую инициативу для украинцев. Каждый гражданин, достигший 18 лет, получит 908 гривен для приобретения книг. Специальная карточка на эту сумму позволит молодежи покупать издания, напечатанные на украинском языке в Украине.

Также РБК-Украина рассказывало, что по результатам всеукраинского социологического исследования украинцы стали больше читать украиноязычную литературу - в 2024 году три четверти прочитанных книг были на украинском языке. Это на 20% больше, чем в 2023 году. Исследование также показало, что половина респондентов считает украинский язык комфортным для чтения. Этот показатель остался стабильным по сравнению с прошлым годом, что свидетельствует о росте интереса к украинской литературе.

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