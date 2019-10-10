Прем'єри Великобританії та Ірландії бачать шлях до операції по Brexit

Фото: Борис Джонсон (Dan Kitwood/Getty Images)

Британський прем'єр Борис Джонсон обговорив можливу угоду з Brexit з лідером Ірландії Лео Варадкаром

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон провів зустріч з прем'єром Ірландії Лео Варадкаром, під час якої сторони "побачили шлях до можливої угоди" по виходу Британії з Європейського союзу (Brexit). Про це повідомляє BBC.

Як говориться в спільній заяві прем'єрів, сторони провели детальне і конструктивне обговорення щодо митних питань і можливої угоди.

"Обидва прем'єра, як і раніше вважають, що угода відповідає інтересам усіх. Вони погодилися з тим, що можуть побачити шлях до можливої операції. Вони погодилися більше роздумувати про своїх дискусіях і про те, що офіційні особи будуть продовжувати активно займатися ними", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше у Європарламенті повідомили про відсутність прогресу в Brexit. За словами голови Європарламенту Давида Сассоли, Джонсон не зміг надати конкретні рішення щодо відкритого кордону між Ірландією (ЄС) і Північною Ірландією (Великборитания).

Нагадаємо, під питання виходу Великобританії з ЄС буде вирішуватися під час саміту ЄС 17-18 жовтня. Після цього британський парламент запланував проведення позачергового засідання, на якому буде прийнято остаточне рішення по Brexit.