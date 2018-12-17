Прем'єри країн Балтії закликали Росію звільнити українських моряків

Фото: прем'єр-міністри Естонії, Латвії і Литви (err.ee/2)

Також у заяві йдеться про те, що міжнародне співтовариство повинне використовувати всі засоби, щоб протистояти порушення міжнародного права

Прем'єр-міністри Естонії, Латвії і Литви зробили спільну заяву, в якій засудили російську агресію проти українських кораблів в Азовському морі і закликали Росію негайно звільнити українських моряків і кораблі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ERR.

Також у заяві йдеться про те, що міжнародне співтовариство повинне використовувати всі засоби, щоб протистояти порушенню міжнародного права, в тому числі додаткові санкції.

Зазначимо, раніше Рада асоціації закликала Росію негайно повернути захоплені українські судна і звільнити 24 затриманих військовослужбовців. Також від РФ вимагали забезпечити вільний і безперешкодний прохід через Керченську протоку і в Азовське море відповідно до міжнародного права.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко передав керівництву Євросоюзу і НАТО списки співробітників Федеральної служби безпеки Росії, причетних до подій у Керченській протоці 25 листопада.

Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Росія продовжує блокувати кораблі, що прямують до портів в Азовському морі і чекають черги на вихід. Більшість кораблів під прапорами країн Євросоюзу.