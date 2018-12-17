ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Прем'єри країн Балтії закликали Росію звільнити українських моряків

Новини » Політика    17.12.2018 - 15:57
Прем'єри країн Балтії закликали Росію звільнити українських моряків
Фото: прем'єр-міністри Естонії, Латвії і Литви (err.ee/2)

Також у заяві йдеться про те, що міжнародне співтовариство повинне використовувати всі засоби, щоб протистояти порушення міжнародного права

Прем'єр-міністри Естонії, Латвії і Литви зробили спільну заяву, в якій засудили російську агресію проти українських кораблів в Азовському морі і закликали Росію негайно звільнити українських моряків і кораблі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ERR.

Також у заяві йдеться про те, що міжнародне співтовариство повинне використовувати всі засоби, щоб протистояти порушенню міжнародного права, в тому числі додаткові санкції.

Зазначимо, раніше Рада асоціації закликала Росію негайно повернути захоплені українські судна і звільнити 24 затриманих військовослужбовців. Також від РФ вимагали забезпечити вільний і безперешкодний прохід через Керченську протоку і в Азовське море відповідно до міжнародного права.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко передав керівництву Євросоюзу і НАТО списки співробітників Федеральної служби безпеки Росії, причетних до подій у Керченській протоці 25 листопада.

Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Росія продовжує блокувати кораблі, що прямують до портів в Азовському морі і чекають черги на вихід. Більшість кораблів під прапорами країн Євросоюзу.

Посли ЄС схвалили продовження санкцій проти Росії Гройсман обговорив із Могеріні ситуацію в Азовському морі
Новини України Російська ФедераціяЛатвияЛитваЭстонияКерченский мостСанкції
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся