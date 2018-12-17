ЕС направит оценочную миссию в Украину

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Миссия будет работать в приазовском регионе

Европейский союз намерен направить оценочную миссию в приазовский регион Украины в начале 2019 года. Об этом говорится в совместном заявлении по результатам 5-го заседания Совета ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, передает РБК-Украина со ссылкой на Евроинтеграционный портал.

Как отмечается, Совет ассоциации выразил свою глубокую обеспокоенность по поводу эскалации в Керченском проливе и Азовском море и нарушении Россией международного права. Кроме того, озабоченность вызвала дальнейшая милитаризация в регионе.

"В ноябре российские пограничные военные корабли протаранили и обстреляли украинские суда, которые затем были захвачены Россией вместе с их командами. Не существует никаких оправданий для применения военной силы со стороны России", - говорится в заявлении.

Сообщается, что Совет ассоциации призвал Россию немедленно вернуть захваченные украинские суда и освободить 24 задержанных военнослужащих. Также от РФ требуют обеспечить свободный и беспрепятственный проход через Керченский пролив и в Азовское море согласно международного права.

"Европейский Союз будет продолжать внимательно отслеживать ситуацию и решительно настроен действовать должным образом в тесной координации со своими международными партнерами. Совет ассоциации обсудил возможности оказания адресной помощи ЕС приазовском региона. ЕС готов принять меры для дальнейшего предоставления поддержки, в том числе пострадавшим регионам Украины. В этом контексте ЕС намерен направить оценочную миссию в Украину в начале 2019 года", - отмечается в заявлении.

Отметим, Европейский союз и Украина провели пятое заседание Совета ассоциации 17 декабря в Брюсселе. Совет ассоциации состоялась после первого полного года со дня вступления в силу Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли) 1 сентября 2017 года.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко передал руководству Евросоюза и НАТО списки сотрудников Федеральной службы безопасности России, причастных к событиям в Керченском проливе 25 ноября.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Россия продолжает блокировать корабли, которые следуют до портов в Азовском море и ждут очереди на выход. Большинство кораблей под флагами стран Евросоюза.