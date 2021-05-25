Премьеры России и Беларуси обсудили "вопросы интеграции" стран
Премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер Беларуси Роман Головченко обсудили вопросы отношений двух стран и "интеграции в Союзном государстве".
Об этом сообщили в пресс-службе российского правительства.
Сообщатся, что главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества и "интеграции в Союзном государстве".
Также стороны договорились провести переговоры в ходе предстоящего 27–28 мая 2021 года в Минске заседания Совета глав правительств СНГ.
Напомним, председатель Комитета по иностранным делам Палаты общин Великобритании Том Тугендхат призвал правительство страны к санкциям против проекта "Северный поток-2" и российского газопровода "Ямал - Европа" в рамках ответа на задержание в Минске основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Он считает, что действия белорусских властей являются угрожающими не только для тех, кто их не поддерживает.