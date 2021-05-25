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Прем'єри Росії та Білорусі обговорили "питання інтеграції" країн

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Росія, Білорусь, Вівторок 25 травня 2021 03:09
Прем'єри Росії та Білорусі обговорили "питання інтеграції" країн Фото: прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін (taxfree pro / flickr)
Автор: Даша Харченко

Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін і прем'єр Білорусі Роман Головченко обговорили питання відносин двох країн і "інтеграції в Союзній державі".

Про це повідомили у прес-службі російського уряду.

Повідомляться, що глави урядів обговорили актуальні питання російсько-білоруського співробітництва та "інтеграції в Союзній державі".

Також сторони домовилися провести переговори в ході майбутнього 27-28 травня 2021 року в Мінську засідання Ради глав урядів СНД.

Нагадаємо, голова Комітету у закордонних справах Палати громад Великої Британії Том Тугендхат закликав уряд країни до санкцій проти проекту " Північний потік-2" і російського газопроводу "Ямал-Європа" в рамках відповіді на затримання в Мінську засновника Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Він вважає, що дії білоруської влади є загрозливими не тільки для тих, хто їх не підтримує.

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