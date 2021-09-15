Прем'єру Гаїті можуть заборонити виїзд з країни через справу про вбивство президента

Прем'єр-міністру Гаїті Аріелю Генрі можуть заборонити виїзд з країни. Також йому можуть пред'явити звинувачення в якості підозрюваного у справі про вбивство президента Гаїті Жовенеля Моисе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

З таким проханням звернувся до судді Ченальда Огюстена, який розслідував справу про вбивство Моісе, головний прокурор Гаїті Бед-Форд Клод.

У листі йдеться, що записи телефонних розмов показали, що Генрі двічі спілкувався з ключовим підозрюваним у вбивстві Мойса в ніч скоєння злочину 7 липня. Цей підозрюваний, колишній чиновник Міністерства юстиції, якого Генрі публічно захищав, зараз втік з країни.

Тому суд повинен заборонити Генрі залишати національну територію по повітрю, морю або дорозі через серйозні припущення щодо вбивства президента.

Прем'єр-міністр Гаїті Генрі відхилив висунуті проти нього звинувачення і назвав це політиканством. За його словами, "ніякі відволікання, запрошення, виклики, маневри, загрози або ар'єргардні дії" не відвернуть його від роботи.