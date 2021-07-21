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В Гаити задержали еще троих подозреваемых в убийстве президента страны

Новина українською →
Гаити, Среда 21 июля 2021 01:27
В Гаити задержали еще троих подозреваемых в убийстве президента страны Фото: убитый президент Гаити Жовенель Моиз (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Гаити задержали еще троих подозреваемых в убийстве президента страны Жовенеля Моиза. Общее число задержанных достигло 26.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Речь идет, в частности, о двух полицейских, сказал представитель полиции. Он отметил, что еще семеро сотрудников полиции "помещены в изоляцию", об их задержании речь пока не идет.

15 июля правоохранительные органы Гаити сообщали о 23 задержанных подозреваемых, среди которых были 18 наемников из Колумбии и двое граждан США гаитянского происхождения.

Также сообщается, что правительство Гаити во вторник официально назначило Ариэля Генри премьер-министром.

Напомним, власти Гаити попросили Соединенные Штаты направить войска для защиты ключевой инфраструктуры страны.

Позже министр по делам голосования и межпартийных отношений республики Матиас Пьер заявил, что запрос Гаити к Соединенным Штатам о направлении сил касается ограниченного числа военных, примерно 500 человек.

РБК-Украина рассказывало об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза во время нападения на резиденцию главы государства.

По словам премьера страны, Моиза пытали перед убийством.

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