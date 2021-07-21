В Гаити задержали еще троих подозреваемых в убийстве президента страны Жовенеля Моиза. Общее число задержанных достигло 26.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Речь идет, в частности, о двух полицейских, сказал представитель полиции. Он отметил, что еще семеро сотрудников полиции "помещены в изоляцию", об их задержании речь пока не идет.

15 июля правоохранительные органы Гаити сообщали о 23 задержанных подозреваемых, среди которых были 18 наемников из Колумбии и двое граждан США гаитянского происхождения.

Также сообщается, что правительство Гаити во вторник официально назначило Ариэля Генри премьер-министром.