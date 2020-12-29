Премьерство Тимошенко становится вопросом выживания страны, - эксперт

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Украинцы устали от беспомощности власти и нуждаются в профессиональном премьере, который снизит тарифы, повысит зарплаты и пенсии, введет бесплатное лечение от коронавируса.

Об этом написал политический эксперт Дмитрий Корнейчук в Facebook, комментируя информацию о повышении с нового года тарифов на газ для населения.

"С января, впервые в истории независимой Украины, тарифы на газ для населения с доставкой составят почти 12 гривен за куб, а виновным за обнищание людей топ-чиновникам "Нафтогаза" премьер Шмыгаль еще и одобряет повышение зарплат на 56%. Подобных антинародных и антисоциальных действий мы бы никогда не увидели, если бы премьер-министром был профессиональный и самодостаточный политик-государственник", - написал аналитик.

По его словам, люди разочаровались в "новых лицах", которые без опыта и понимания экономических процессов, забирают последние копейки во время пандемии.

Социология свидетельствует, что люди связывают ухудшение своей жизни с действиями власти и осознают, что назначение Тимошенко премьером становится критически необходимым.

"Тимошенко как антикризисный менеджер знает, как наполнить бюджет без увеличения тарифов, цен, обвала курса национальной валюты и бесконечных кредитов под грабительские проценты. Одними из первых ее решений станут снижение неподъемных для украинцев тарифов, повышение зарплат и пенсий, бесплатное тестирование и лечение ковида", - предполагает Корнийчук.

Эксперт считает, что премьерство Тимошенко - это вопрос спасения экономики и выживания простых людей, вопрос сохранения страны и ее независимости, а также предохранитель от социальных бунтов.

"Тимошенко полностью соответствует запросу большей части украинского общества на компетентную исполнительную власть и смену нынешней антисоциальной политики", - резюмирует эксперт.

Напомним, согласно последнему опросу социологической группы "Рейтинг" "Батькивщина" Юлии Тимошенко стала единственной политической силой, что за последнее время нарастила поддержку.