Прем’єрство Тимошенко стає питанням виживання країни, - експерт

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Українці втомилися від безпорадності влади та прагнуть професійного прем’єра, який знизить тарифи, підвищить зарплати та пенсії, запровадить безкоштовне лікування від коронавірусу.

Про це написав політичний експерт Дмитро Корнійчук у Facebook, коментуючи інформацію про підвищення з нового року тарифів на газ для населення.

"З січня, вперше в історії незалежної України, тарифи на газ для населення з доставкою складуть майже 12 гривень за куб, а винним за зубожіння людей топ-чиновникам "Нафтогазу" прем’єр Шмигаль ще й схвалює підвищення зарплат на 56%. Подібних антинародних і антисоціальних дій ми б ніколи не побачили, якби прем’єр-міністром був професійний і самодостатній політик-державник", - написав аналітик.

За його словами, люди розчарувалися у "нових обличчях", які без досвіду й розуміння економічних процесів, забирають останні копійки під час пандемії.

Соціологія свідчить, що люди пов’язують погіршення свого життя з діями влади й усвідомлюють, що призначення Тимошенко прем’єром стає критично необхідним.

"Тимошенко як антикризовий менеджер знає, як наповнити бюджет без збільшення тарифів, цін, обвалу курсу національної валюти та нескінченних кредитів під грабіжницькі відсотки. Одними з перших її рішень стануть зниження непідйомних для українців тарифів, підвищення зарплат і пенсій, безкоштовне тестування та лікування ковіду", - припускає Корнійчук.

Експерт вважає, що прем’єрство Тимошенко - це питання порятунку економіки та виживання простих людей, питання збереження країни та її незалежності, а також запобіжник від соціальних бунтів.

"Тимошенко повністю відповідає запиту більшої частини українського суспільства на компетентну виконавчу владу та зміну нинішньої антисоціальної політики", - резюмує експерт.

Нагадаємо, відповідно до останнього опитування соціологічної групи "Рейтинг" "Батьківщина" Юлії Тимошенко стала єдиною політичною силою, що за останній час наростила підтримку.