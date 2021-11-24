Премьером Швеции впервые в истории стала женщина

Шведский парламент проголосовал за назначение нового премьера-министра. Впервые в истории страны этот пост заняла женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание The Local .

Сообщается, что парламент утвердил лидера социал-демократов Магдалену Андерссон новым премьер-министром Швеции. Но официально она примет полномочия только после встречи с королем Карлом XVI Густавом в эту пятницу.

Примечательно, что среди скандинавских стран только в Швеции до этого не было женщины на посту премьер-министра. В Дании, Норвегии, Финляндии и Исландии женщины возглавляли правительства.

Андерссон также обозначила политические приоритета на будущее - вернуть демократический контроль над школами и здравоохранением, отказ от приватизации сектора социального обеспечения, лидерство Швеции в сфере борьбы с изменением климата.