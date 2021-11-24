Прем'єром Швеції вперше в історії стала жінка

Шведський парламент проголосував за призначення нового прем'єра-міністра. Вперше в історії країни цей пост зайняла жінка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання The Local.
Повідомляється, що парламент затвердив лідера соціал-демократів Магдалену Андерссон новим прем'єр-міністром Швеції. Але офіційно вона прийме повноваження тільки після зустрічі з королем Карлом XVI Густавом в цю п'ятницю.
Примітно, що серед скандинавських країн тільки в Швеції до цього не було жінки на посаді прем'єр-міністра. У Данії, Норвегії, Фінляндії та Ісландії жінки очолювали уряди.
Андерссон також окреслила політичні пріоритети на майбутнє - повернути демократичний контроль над школами та охороною здоров'я, відмова від приватизації сектору соціального забезпечення, лідерство Швеції у сфері боротьби зі зміною клімату.
Нагадаємо, два тижні тому Стефан Льовен подав заяву про відставку з посади прем'єра, але очолював уряд до обрання нового голови. Він був шведським прем'єром з 2014 року. Андерссон обіймала посаду міністра фінансів в його уряді.
Раніше повідомлялося, що уряд Тунісу вперше в історії країни очолила жінка.