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Прем'єром Швеції вперше в історії стала жінка

Автор: Ілона Свиридова

Шведський парламент проголосував за призначення нового прем'єра-міністра. Вперше в історії країни цей пост зайняла жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання The Local.

Повідомляється, що парламент затвердив лідера соціал-демократів Магдалену Андерссон новим прем'єр-міністром Швеції. Але офіційно вона прийме повноваження тільки після зустрічі з королем Карлом XVI Густавом в цю п'ятницю.

Примітно, що серед скандинавських країн тільки в Швеції до цього не було жінки на посаді прем'єр-міністра. У Данії, Норвегії, Фінляндії та Ісландії жінки очолювали уряди.

Андерссон також окреслила політичні пріоритети на майбутнє - повернути демократичний контроль над школами та охороною здоров'я, відмова від приватизації сектору соціального забезпечення, лідерство Швеції у сфері боротьби зі зміною клімату.

Нагадаємо, два тижні тому Стефан Льовен подав заяву про відставку з посади прем'єра, але очолював уряд до обрання нового голови. Він був шведським прем'єром з 2014 року. Андерссон обіймала посаду міністра фінансів в його уряді.

Раніше повідомлялося, що уряд Тунісу вперше в історії країни очолила жінка.

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Прем'єр-міністрШвеція