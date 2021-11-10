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Второй раз за год: премьер Швеции подал в отставку

Новина українською →
Среда 10 ноября 2021 14:53
Второй раз за год: премьер Швеции подал в отставку Фото: премьер-министр Швеции Стефан Левен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Швеции Стефан Левен подал заявление об своей отставке на встрече со спикером парламента. Он будет возглавлять временное правительство до тех пор, пока не будет избран новый премьер-министр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SVT

В ходе пресс-конференции Левен заявил, что гордится своими 7 годами пребывания у власти.

Левен возглавлял правительство меньшинства с 2014 года и объявил ранее в этом году, что уйдет в отставку перед следующими всеобщими выборами, которые состоятся в сентябре следующего года.

Новым премьер-министром Швеции может стать Магдалена Андерссон, которая сейчас возглавляет Министерство финансов.

Напомним, в конце июня Левен заявил, что уходит в отставку после того, как правительство Швеции объявило ему вотум недоверия.

Однако уже 7 июля Левена переизбрали на пост премьера Швеции.

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