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Премьера Перу отправили в отставку через три дня после назначения

Автор: Александр Мороз

Премьер-министра Перу Эктора Валера Пинто отправили в отставку через три дня после назначения. Отставка произошла на фоне обвинений в домашнем насилии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что президент Перу Педро Кастильо отправил новоназначенного премьер-министра в отставку.

"Я решил переформатировать кабинет", - заявил он в телеобращении.

Отметим, во вторник перуанский Конгресс выразить вотум недоверия составу кабинету министров, объявленному во вторник, поскольку оппозиция была против того, чтобы Пинто возглавлял правительство.

Все потому, что его жена и дочь дважды жаловались на него за домашнее насилие в 2016 году. В свое оправдание Пинто утверждает, что не был "насильником" и никогда не был осужден.

Новое правительство станет четвертым с момента победы Кастильо на президентских выборах. До выдвижения в президенты он был школьным учителем.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министра Румынии Николае Чуке обвинили в плагиате трети его докторской диссертации. Оппозиция требует его отставки, если утверждения подтвердятся.

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Премьер-министрПеру