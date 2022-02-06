Премьера Перу отправили в отставку через три дня после назначения

Сообщается, что президент Перу Педро Кастильо отправил новоназначенного премьер-министра в отставку.

"Я решил переформатировать кабинет", - заявил он в телеобращении.

Отметим, во вторник перуанский Конгресс выразить вотум недоверия составу кабинету министров, объявленному во вторник, поскольку оппозиция была против того, чтобы Пинто возглавлял правительство.

Все потому, что его жена и дочь дважды жаловались на него за домашнее насилие в 2016 году. В свое оправдание Пинто утверждает, что не был "насильником" и никогда не был осужден.

Новое правительство станет четвертым с момента победы Кастильо на президентских выборах. До выдвижения в президенты он был школьным учителем.