Прем'єра Перу відправили у відставку через три дні після призначення

Повідомляється, що президент Перу Педро Кастільйо відправив новопризначеного прем'єр-міністра у відставку.

"Я вирішив переформатувати кабінет", - заявив він у телезверненні.

Зазначимо, у вівторок перуанський Конгрес висловити вотум недовіри складу кабінету міністрів, оголошеного у вівторок, оскільки опозиція була проти того, щоб Пінто очолював уряд.

Все тому, що його дружина та дочка двічі скаржилися на нього через домашнє насильство у 2016 році. На своє виправдання Пінто стверджує, що не був "ґвалтівником" і ніколи не був засуджений.

Новий уряд стане четвертим із моменту перемоги Кастільйо на президентських виборах. До висування у президенти він був шкільним учителем.