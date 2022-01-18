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Премьера Румынии заподозрили в плагиате диссертаций. Оппозиция требует расследования

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Вторник 18 января 2022 16:22
Премьера Румынии заподозрили в плагиате диссертаций. Оппозиция требует расследования Фото: Премьера Румынии заподозрили в плагиате диссертаций (facebook.com/IonelNicolaeCiuca)
Автор: Сергей Пышкин

Премьер-министра Румынии Николае Чуке, который недавно получил место при власти - обвинили в плагиате трети его докторской диссертации. Оппозиция требует его отставки, если утверждения подтвердятся.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Согласно расследованию журналистки Эмилии Шеркан, около 42 из 138 страниц диссертации премьера содержат плагиат. В то же время она обвинила его не только в дословном заимствовании текста из других работ, но и в приемах сокрытия плагиата.

Чуке, со своей стороны, отрицает все обвинения.

"Эти публичные обвинения никак не могут быть научно обоснованы", - заявил премьер.

Дачиан Чолош из партии "Союз за спасение Румынии" призвал Чуке к отставке, если утверждения о плагиате подтвердятся.

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