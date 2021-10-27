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Премьера Люксембурга уличили в плагиате

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Люксембург, Среда 27 октября 2021 18:54
Премьера Люксембурга уличили в плагиате Фото: премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель (wikimedia.org)
Автор: Сергей Новиков

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель допустил масштабный плагиат при написании магистерской работы во французском Университете Лотарингии. Журналисты пришли к выводу, что работа списана почти на 100%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reporter.

Сообщается, что Беттель написал диссертацию в 1999 году. Согласно журналистскому расследованию, только две страницы из 56 не содержали плагиата. В частности, руке Беттеля принадлежат введение, несколько абзацев и краткий вывод.

Премьера Люксембурга уличили в плагиате

Фото: плагиат в работе Беттеля (reporter.lu)

Журналисты утверждают, что выводы о плагиате подтверждены несколькими независимыми экспертами. В ответ премьер Люксембурга признал, что работа могла была быть написана лучше.

В его диссертации скопировано 20 страниц с защищенного авторским правом сайта Европарламента без ссылок на источник. Также без ссылок скопированы девять страниц из отчета тогдашнего депутата Европарламента Георгиоса Анастассопулоса.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины принял порядок, согласно которому вузы смогут аннулировать дипломы бакалавров и магистров за плагиат в работах.

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Премьер-министр Люксембург
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