Премьера Люксембурга уличили в плагиате

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель допустил масштабный плагиат при написании магистерской работы во французском Университете Лотарингии. Журналисты пришли к выводу, что работа списана почти на 100%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reporter .

Сообщается, что Беттель написал диссертацию в 1999 году. Согласно журналистскому расследованию, только две страницы из 56 не содержали плагиата. В частности, руке Беттеля принадлежат введение, несколько абзацев и краткий вывод.

Фото: плагиат в работе Беттеля (reporter.lu)

Журналисты утверждают, что выводы о плагиате подтверждены несколькими независимыми экспертами. В ответ премьер Люксембурга признал, что работа могла была быть написана лучше.

В его диссертации скопировано 20 страниц с защищенного авторским правом сайта Европарламента без ссылок на источник. Также без ссылок скопированы девять страниц из отчета тогдашнего депутата Европарламента Георгиоса Анастассопулоса.