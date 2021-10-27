Прем'єра Люксембургу викрили в плагіаті
Прем'єр-міністр Люксембургу Ксав'є Беттель допустив масштабний плагіат при написанні магістерської роботи у французькому Університеті Лотарингії. Журналісти дійшли висновку, що робота списана майже на 100%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reporter.
Повідомляється, що Беттель написав дисертацію в 1999 році. Згідно з журналістським розслідуванням, тільки дві сторінки з 56 не містили плагіату. Зокрема, руці Беттеля належать введення, кілька абзаців і короткий висновок.
Фото: плагіат в роботі Беттеля (reporter.lu)
Журналісти стверджують, що висновки про плагіат підтверджені кількома незалежними експертами. У відповідь прем'єр Люксембургу визнав, що робота могла була бути написана краще.
У його дисертації скопійовано 20 сторінок із захищеного авторським правом сайту Європарламенту без посилань на джерело. Також без посилань скопійовано дев'ять сторінок зі звіту тодішнього депутата Європарламенту Георгіоса Анастассопулоса.
Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України прийняв порядок, згідно з яким виші зможуть анулювати дипломи бакалаврів і магістрів за плагіат в роботах.