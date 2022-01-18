Премьера Британии хотят отправить в отставку после скандала с вечеринками, - The Guardian

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона хотят отправить в отставку после скандала с вечеринками во время локдауна. За увольнение главы британского правительство выступили несколько членов Консервативной партии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
По данным источников издания, несколько членов Консервативной партии Британии активно выступает за отставку Бориса Джонсона. Его однопартийцы даже разработали план увольнения главы правительства. Он получил название "Операция Ринка" с отсылкой к кличке собаки, которую убили во время британского политического скандала "Дело Торпа" в 70-е годы прошлого столетия.
Некоторые однопартийцы Джонсона оказывают давление на своих коллег, чтобы они направили в парламент письма с выражением недоверия премьер-министру. В случае, если наберется достаточное количество сторонников отставки главы правительства, то будет запущена процедура его увольнения.
При этом, отмечают собеседники издания, знакомые с состоянием дел в британском правительстве, команда премьера начала разработку плана по спасению Джонсона от отставки.
Напомним, в декабре 2021 года в СМИ появились сообщения о вечеринке в резиденции премьер-министра Великобритании во время локдауна в мае 2020-го. Борис Джонсон признался, что был на мероприятии и извинился свое поведение. Полиция отказалась расследовать этот инцидент.