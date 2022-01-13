ru ua
Чт, 13 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Британии отказались расследовать проведение вечеринки с участием премьера

Новина українською →
Лондон, Четверг 13 января 2022 22:01
В Британии отказались расследовать проведение вечеринки с участием премьера Фото: полиция Лондона отказались расследовать проведение вечеринки с участием Бориса Джонсона (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Полиция Лондона не будет расследовать проведение вечеринки с участием премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на Даунинг-стрит во время локдауна. Ранее глава правительства принес извинения за свое поведение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Business Insider.

В лондонской полиции заявили изданию, что осведомлены о предполагаемом нарушении карантинных правил на Даунинг-стрит и в Департаменте образования. Правоохранители добавили, что в их обязанности не входит расследование таких дел, когда о них сообщается спустя продолжительное время.

В полиции также отметили, что Кабинет министров проводит внутреннее расследование проведения этих вечеринок, чтобы выяснить, являлись ли эти нарушения уголовным преступлением, прежде чем передать правоохранителям.

Напомним, в декабре 2021 года в СМИ появились сообщения о вечеринке в резиденции премьер-министра Великобритании во время локдауна в мае 2020-го. Борис Джонсон признался, что был на мероприятии и извинился свое поведение.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания Борис Джонсон
NEWS
Украинский спутник "СИЧ-2-30" сегодня запустят в космос: где смотреть
Украинский спутник "СИЧ-2-30" сегодня запустят в космос: где смотреть
DAILY
Война с мифами. Кто стоит за движениями "антиваксов" и как с ними борются в Украине
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Война с мифами. Кто стоит за движениями "антиваксов" и как с ними борются в Украине