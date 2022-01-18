Прем'єра Британії хочуть відправити у відставку після скандалу з вечірками, - The Guardian

Прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона хочуть відправити у відставку після скандалу з вечірками під час локдауна. За звільнення глави британського уряд виступили кілька членів Консервативної партії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
За даними джерел видання, кілька членів Консервативної партії Британії активно виступає за відставку Бориса Джонсона. Його однопартійці навіть розробили план звільнення глави уряду. Він отримав назву "Операція Ринка" з відсиланням до Клички собаки, яку вбили під час британського політичного скандалу "Справа Торпа" в 70-і роки минулого століття.
Деякі однопартійці Джонсона чинять тиск на своїх колег, щоб вони направили до парламенту листи з висловленням недовіри прем'єр-міністру. У разі, якщо набереться достатня кількість прихильників відставки глави уряду, то буде запущена процедура його звільнення.
При цьому, зазначають співрозмовники видання, знайомі зі станом справ у британському уряді, команда прем'єра почала розробку плану з порятунку Джонсона від відставки.
Нагадаємо, в грудні 2021 року в ЗМІ з'явилися повідомлення про вечірку в резиденції прем'єр-міністра Великобританії під час локдауну в травні 2020-го. Борис Джонсон зізнався, що був на Заході і вибачився свою поведінку. Поліція відмовилася розслідувати цей інцидент.