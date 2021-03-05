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Премьер Венгрии предложил создать в Европе альянс правых сил

Новина українською → Будапешт, Пятница 05 марта 2021 16:06
Премьер Венгрии предложил создать в Европе альянс правых сил Фото: Виктор Орбан (facebook com orbanviktor)
Автор: Анастасия Рокитна

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с предложением сформировать новый общеевропейский альянс сил, придерживающихся правых взглядов. Будапештом теперь рассматриваются "все виды предложений по обновлению европейской политики".

Об этом сообщает Barrons.

"В Европе должно быть политическое пристанище для людей нашего склада, кто хочет защитить институт семьи, защитить нашу родину, и кто думает более в терминах национальных государств, работающих вместе, нежели Европейской империи", - заявил Орбан.

Премьер добавил, что по этому вопросу Венгрия ведет переговоры с правящей в Польше партией "Право и справедливость", с лидером правой итальянской партии "Лига Севера" Маттео Сальвини и лидером партии "Братья Италии" Джорджей Мелони.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не видит российского влияния на политику Венгрии в отношении Киева. Он считает, что Будапешт способен сам определять свою внешнюю политику.

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