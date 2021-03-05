Прем'єр Угорщини запропонував створити в Європі альянс правих сил

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив з пропозицією сформувати новий загальноєвропейський альянс сил, які будуть дотримуватись правих поглядів. Будапештом тепер розглядаються "всі види пропозицій щодо оновлення європейської політики".

"В Європі має бути політичний притулок для людей нашого складу, хто хоче захистити інститут сім'ї, захистити нашу батьківщину, і хто думає більше в термінах національних держав, які працюють разом, ніж Європейської імперії", - заявив Орбан.

Прем'єр додав, що з цього питання Угорщина веде переговори з правлячою в Польщі партією "Право і справедливість", з лідером правої італійської партії "Ліга Півночі" Маттео Сальвіні і лідером партії "Брати Італії" Джорджей Мелоне.