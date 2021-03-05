Прем'єр Угорщини запропонував створити в Європі альянс правих сил
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив з пропозицією сформувати новий загальноєвропейський альянс сил, які будуть дотримуватись правих поглядів. Будапештом тепер розглядаються "всі види пропозицій щодо оновлення європейської політики".
Про це повідомляє Barrons.
"В Європі має бути політичний притулок для людей нашого складу, хто хоче захистити інститут сім'ї, захистити нашу батьківщину, і хто думає більше в термінах національних держав, які працюють разом, ніж Європейської імперії", - заявив Орбан.
Прем'єр додав, що з цього питання Угорщина веде переговори з правлячою в Польщі партією "Право і справедливість", з лідером правої італійської партії "Ліга Півночі" Маттео Сальвіні і лідером партії "Брати Італії" Джорджей Мелоне.
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що не бачить російського впливу на політику Угорщини щодо Києва. Він вважає, що Будапешт здатний сам визначати свою зовнішню політику.