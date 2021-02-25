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Кулеба не видит влияния России на венгерскую политику в отношении Украины

Новина українською → Киев, Четверг 25 февраля 2021 17:20
Кулеба не видит влияния России на венгерскую политику в отношении Украины Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не видит российского влияния на политику Венгрии в отношении Киева. Он считает, что Будапешт способен сам определять свою внешнюю политику.

Об этом говорится в интервью Кулебы изданию "HVG", текст которого опубликовало украинское посольство на странице в Facebook.

Как пояснил министр, Венгрия поддерживает антироссийские санкции ЕС за агрессию против Украины, а также Будапешт поддержал предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями.

"Мы знаем, что между Москвой и Будапештом установились особые отношения, но я не вижу признаков того, что Россия влияет на венгерские решение относительно Украины. Если мы посмотрим, например, на санкции ЕС, мы видим, что Венгрия также поддерживает эти решения. Когда же в прошлом году НАТО предоставило Украине статус партнера с расширенными возможностями, Венгрия это поддержала", - сказал он.

По словам Кулебы, украинская сторона исходит из того, что Венгрия это гордая страна, которая "способна самостоятельно определить свои национальные интересы и строить двусторонние отношения" без влияния со стороны других стран.

Напомним, вчера в Киеве должно было состояться первое заседание Межведомственной комиссии Украины и Венгрии по вопросам образования. Страны планировали обсудить проблему вокруг закона об образовании.

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