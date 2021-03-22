Премьер Словакии согласился уйти в отставку из-за закупки российской вакцины

Премьер-министр Словакии Игор Матович заявил, что готов подать в отставку на фоне скандала с закупкой российской вакцины от коронавируса. Матович считает, что это может спасти правящую коалицию и разрешит правительственный кризиз.

По словам политика, "ради успокоения ситуации" также следует уйти в отставку министрам экономики и юстиции, которые представляют две партии - младших партнеров по правящей коалиции с партией Матовича "Обычные люди и независимые личности".

Ранее партнеры по коалиции пригрозили покинуть правительства в случае, если Матович не уйдет в отставку до 24 марта.