Прем'єр Словаччини погодився піти у відставку через закупку російської вакцини

Прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович заявив, що готовий подати у відставку на тлі скандалу з закупівлею російської вакцини від коронавіруса. Матович вважає, що це може врятувати правлячу коаліцію і вирішить урядову кризу.

За словами політика, "заради заспокоєння ситуації" також слід піти у відставку міністрам економіки та юстиції, які представляють дві партії - молодших партнерів по правлячій коаліції з партією Матовича "Звичайні люди і незалежні особи".

Раніше партнери по коаліції пригрозили покинути уряду в разі, якщо Матович не піде у відставку до 24 березня.