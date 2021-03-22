RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Прем'єр Словаччини погодився піти у відставку через закупку російської вакцини

Автор: Инна Собора

Прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович заявив, що готовий подати у відставку на тлі скандалу з закупівлею російської вакцини від коронавіруса. Матович вважає, що це може врятувати правлячу коаліцію і вирішить урядову кризу.

Про це пише DW.

За словами політика, "заради заспокоєння ситуації" також слід піти у відставку міністрам економіки та юстиції, які представляють дві партії - молодших партнерів по правлячій коаліції з партією Матовича "Звичайні люди і незалежні особи".

Раніше партнери по коаліції пригрозили покинути уряду в разі, якщо Матович не піде у відставку до 24 березня.

Нагадаємо, дві з чотирьох партій правлячої коаліції Словаччини в понеділок зажадали відставки прем'єр-міністра Ігоря Матовича після його рішення закупити російську вакцину.

Раніше глава уряду домовився про постачання російської вакцини в обхід партнерів по коаліції. Раніше з посади пішов міністр охорони здоров'я Словаччини Марек Крайчі. За його словами, дві партії зробили його відставку умовою того, щоб вони залишилися в коаліції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Словаччинавакцина від коронавірусу
Читайте також
Південна Африка продала мільйон доз вакцини AstraZeneca Африканському союзу
Куба завершить випробування власної COVID-вакцини щепленнями для 150 тисяч осіб
Прогноз погоди