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В Словакии глава Минздрава ушел в отставку из-за скандала с российской COVID-вакциной

Новина українською → Словакия, Четверг 11 марта 2021 17:58
В Словакии глава Минздрава ушел в отставку из-за скандала с российской COVID-вакциной Фото: Марек Крайчи (TASR)
Автор: Роман Тверденко

Министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи ушел в отставку. Все из-за правительственного кризиса, связанного с поставками в страну российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Об этом сообщает Cas.sk.

Министр согласовал свой уход с должности с партиями правительственной коалиции. Премьер-министр Игорь Матович заявил, что уход Крайчи будет спокойным, с постепенной передачей дел его преемнику. Глава правительства ожидает, что новый министр и Крайчи поработают вместе несколько недель.

Также Матович хочет, чтобы Крайчи ушел с должности уже после разрешения использования в стране российской вакцины от коронавируса.

Ранее сообщалось, что Словакия столкнулась с политическим кризисом после закупки российской вакцины от COVID. И существовала угроза прекращения полномочий правительства и досрочных парламентских выборов. Но теперь ситуация разрешилась другим образом.

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