Премьер Словакии согласился уйти в отставку из-за закупки российской вакцины
Премьер-министр Словакии Игор Матович заявил, что готов подать в отставку на фоне скандала с закупкой российской вакцины от коронавируса. Матович считает, что это может спасти правящую коалицию и разрешит правительственный кризиз.
Об этом пишет DW.
По словам политика, "ради успокоения ситуации" также следует уйти в отставку министрам экономики и юстиции, которые представляют две партии - младших партнеров по правящей коалиции с партией Матовича "Обычные люди и независимые личности".
Ранее партнеры по коалиции пригрозили покинуть правительства в случае, если Матович не уйдет в отставку до 24 марта.
Напомним, две из четырех партий правящей коалиции Словакии в понедельник потребовали отставки премьер-министра Игоря Матовича после его решения закупить российскую вакцину.
Ранее глава правительства договорился о поставках российской вакцины в обход партнеров по коалиции. Ранее с должности ушел министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи. По его словам, две партии сделали его отставку условием того, чтобы они остались в коалиции.