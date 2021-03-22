ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Прем'єр Словаччини погодився піти у відставку через закупку російської вакцини

Новость на русском → Понеділок 22 березня 2021 03:15
Прем'єр Словаччини погодився піти у відставку через закупку російської вакцини Фото: прем'єр Словаччини Ігор Матович (facebook com igor matovic)
Автор: Инна Собора

Прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович заявив, що готовий подати у відставку на тлі скандалу з закупівлею російської вакцини від коронавіруса. Матович вважає, що це може врятувати правлячу коаліцію і вирішить урядову кризу.

Про це пише DW.

За словами політика, "заради заспокоєння ситуації" також слід піти у відставку міністрам економіки та юстиції, які представляють дві партії - молодших партнерів по правлячій коаліції з партією Матовича "Звичайні люди і незалежні особи".

Раніше партнери по коаліції пригрозили покинути уряду в разі, якщо Матович не піде у відставку до 24 березня.

Нагадаємо, дві з чотирьох партій правлячої коаліції Словаччини в понеділок зажадали відставки прем'єр-міністра Ігоря Матовича після його рішення закупити російську вакцину.

Раніше глава уряду домовився про постачання російської вакцини в обхід партнерів по коаліції. Раніше з посади пішов міністр охорони здоров'я Словаччини Марек Крайчі. За його словами, дві партії зробили його відставку умовою того, щоб вони залишилися в коаліції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Словаччина вакцина від коронавірусу
NEWS
Бойовики на Донбасі двічі обстріляли українські позиції
Бойовики на Донбасі двічі обстріляли українські позиції
DAILY
Взяли паузу: чому у світі припиняють вакцинацію AstraZeneca і як бути Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Взяли паузу: чому у світі припиняють вакцинацію AstraZeneca і як бути Україні