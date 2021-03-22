Прем'єр Словаччини погодився піти у відставку через закупку російської вакцини
Прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович заявив, що готовий подати у відставку на тлі скандалу з закупівлею російської вакцини від коронавіруса. Матович вважає, що це може врятувати правлячу коаліцію і вирішить урядову кризу.
Про це пише DW.
За словами політика, "заради заспокоєння ситуації" також слід піти у відставку міністрам економіки та юстиції, які представляють дві партії - молодших партнерів по правлячій коаліції з партією Матовича "Звичайні люди і незалежні особи".
Раніше партнери по коаліції пригрозили покинути уряду в разі, якщо Матович не піде у відставку до 24 березня.
Нагадаємо, дві з чотирьох партій правлячої коаліції Словаччини в понеділок зажадали відставки прем'єр-міністра Ігоря Матовича після його рішення закупити російську вакцину.
Раніше глава уряду домовився про постачання російської вакцини в обхід партнерів по коаліції. Раніше з посади пішов міністр охорони здоров'я Словаччини Марек Крайчі. За його словами, дві партії зробили його відставку умовою того, щоб вони залишилися в коаліції.