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Премьер Словакии обеспокоен наращиванием войск России на границе с Украиной

Новина українською → Среда 21 апреля 2021 17:46
Премьер Словакии обеспокоен наращиванием войск России на границе с Украиной Фото: премьер-министр Словакии Эдуард Хегер (facebook.com/premier.sr)
Автор: РБК-Украина

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер выразил поддержку Украине на фоне стягивания российских войск к границам. Он заявил об обеспокоенности наращиванием военного присутствия РФ.

Об этом Хегер сказал в разговоре с президентом Владимиром Зеленским, сообщает пресс-служба ОП.

Хегер заверил в твердой поддержке Словакией суверенитета и территориальной целостности Украины.

Собеседники также обменялись мнениями относительно сотрудничества между Украиной и ЕС.

Зеленский поблагодарил за поддержку Словакии в вопросах европейской интеграции Украины и выразил надежду относительно дальнейшего углубления практического взаимодействия в этой сфере.

Ранее сообщалось, что Украина получила ряд сигналов солидарности от международных партнеров.

РБК-Украина писало, что в МИД Словакии призвали к сдерживанию и деэскалации напряженности на украинской границе.

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