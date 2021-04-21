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Прем'єр Словаччи стурбований нарощенням військ Росії на кордоні з Україною

Новость на русском → Середа 21 квітня 2021 17:46
Прем'єр Словаччи стурбований нарощенням військ Росії на кордоні з Україною Фото: прем’єр-міністр Словаччини Едуард Хегер (facebook.com/premier.sr)
Автор: РБК-Україна

Прем’єр-міністр Словаччини Едуард Хегер висловив підтримку Україні на фоні стягнення російських військ до кордонів. Він заявив про стурбованість нарощенням військової присутності РФ.

Про це Хегер сказав в розмові з президентом Володимиром Зеленським, повідомляє прес-служба ОП.

Хегер запевнив у твердій підтримці Словаччиною суверенітету й територіальної цілісності України.

Співрозмовники також обмінялися думками щодо співпраці між Україною та ЄС.

Зеленський подякував за підтримку Словаччини у питаннях європейської інтеграції України та висловив сподівання щодо подальшого поглиблення практичної взаємодії у цій сфері.

Раніше повідомлялося, що Україна отримала низку сигналів солідарності від міжнародних партнерів.

РБК-Україна писало, що в МЗС Словаччини закликали до стримування та деескалації напруженості на українському кордоні.

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