Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что Шотландия скоро вернется в Евросоюз. С 1 января 2021 года Великобритания завершила процесс выхода из ЕС.

Об этом Стерджен написала в своем Twitter.

Так, она попросила ЕС "не выключать свет".

"Европа, Шотландия скоро вернется, не выключай свет", - написала она.

Scotland will be back soon, Europe. Keep the light on