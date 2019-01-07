Прем'єр Японії поклявся поставити крапку в переговорах щодо Курил

Фото: Сіндзо Абе (flickr.com/nato)

Абе має намір вирішити розбіжності з Росією щодо Курильських островів

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе під час відвідин могили свого батька поклявся поставити крапку в переговорах з Російською Федерацією щодо Курильських островів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.

Зазначимо, батько нинішнього прем'єра Японії Сінтаро Абе з 1982 по 1986 рік був міністром закордонних справ. Він займався питаннями японсько-радянських відносин, мирного договору і приналежності Курильських островів.

"Я щодня буду робити все можливе, присягаюся перед могилою виконувати свої обов'язки", - заявив Абе.

Нагадаємо, в жовтні Абе заявив, що Японія має намір укласти мирний договір з РФ за підсумками Другої світової війни тільки після вирішення територіальних питань.

Пізніше він уточнив, що під час повернення Курильських островів буде враховано думку російських громадян. Абе підкреслив, що Токіо на переговорах з Росією не вимагає переселення жителів островів.

Після Другої світової війни Курильські острови Ітуруп, Кунашир, Шикотан і група Хабомай увійшли до складу СРСР. Японія продовжує оскаржувати це рішення і домагається повернення островів.