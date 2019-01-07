ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Прем'єр Японії поклявся поставити крапку в переговорах щодо Курил

Новини » Політика    07.01.2019 - 20:16
Прем'єр Японії поклявся поставити крапку в переговорах щодо Курил
Фото: Сіндзо Абе (flickr.com/nato)

Абе має намір вирішити розбіжності з Росією щодо Курильських островів

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе під час відвідин могили свого батька поклявся поставити крапку в переговорах з Російською Федерацією щодо Курильських островів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.

Зазначимо, батько нинішнього прем'єра Японії Сінтаро Абе з 1982 по 1986 рік був міністром закордонних справ. Він займався питаннями японсько-радянських відносин, мирного договору і приналежності Курильських островів.

"Я щодня буду робити все можливе, присягаюся перед могилою виконувати свої обов'язки", - заявив Абе.

Нагадаємо, в жовтні Абе заявив, що Японія має намір укласти мирний договір з РФ за підсумками Другої світової війни тільки після вирішення територіальних питань.

Пізніше він уточнив, що під час повернення Курильських островів буде враховано думку російських громадян. Абе підкреслив, що Токіо на переговорах з Росією не вимагає переселення жителів островів.

Після Другої світової війни Курильські острови Ітуруп, Кунашир, Шикотан і група Хабомай увійшли до складу СРСР. Японія продовжує оскаржувати це рішення і домагається повернення островів.

Японія запровадила податок на виїзд із країни
Новини України ЯпоніяСиндзо АбэКурильские острова
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся