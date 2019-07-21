Премьер Японии подтвердил уход из политики в 2021

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что не собирается в выдвигаться на пост лидера правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) после того, как срок его полномочий истечет в 2021 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Таким образом Абэ подтвердил, что его премьерский срок завершится в 2021 году, так как в Японии главой правительства автоматически становится глава правящей партии.

"Я совершенно не планирую идти на четвертый срок", - заявил Абэ.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Японии сегодня состоялись выборы в Палату советников - верхнюю палату парламента. Граждане Японии избирали 124 - 245 парламентариев.

Кроме того, Синдзо Абэ пытается решить территориальный вопрос с Россией из-за Курильских островов. Абэ уверял, что Япония намерена заключить мирный договор с Российской Федерацией по итогам Второй мировой войны, но только после решения территориального вопроса.

По словам Абе, отношения между двумя государствами находятся в "ненормальном состоянии". В то же время достигнутые после переговоров с президентом России Владимиром Путиным договоренности последовательно выполняются.