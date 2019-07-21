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В Японии сегодня пройдут выборы в верхнюю палату парламента

Новости » Политика    21.07.2019 - 06:20
В Японии сегодня пройдут выборы в верхнюю палату парламента
Фото: выборы в Японии (Twitter/Reuters)

В японском парламенте будут избирать 124 из 245 членов

В Японии в воскресенье, 21 июля, должны состояться выборы в Палату советников - верхнюю палату парламента. Голосование проходит раз в три года, передает РК-Украина со ссылкой на издание The Japan News.

В воскресенье граждане Японии будут избирать 124 из 245 парламентариев. По данным многочисленных опросов, большинство кресел в палате получит правящая в Японии Либерально-демократическая партия (ЛДП), которую возглавляет премьер-министр Синдзо Абэ. Также сильную поддержку может получить ближайший союзник - партия "Комэйто".

Как пишет издание, для Абэ важно получить в парламенте большинство в две трети, чтобы можно было вносить изменения в Конституцию. Речь идет о девятой статьи, которая провозглашает отказ Японии от обладания вооруженными силами и права ведения войны.

Еще один вопрос - это отношение к атомной энергетике, из-за которого у Абэ расхождения с оппозицией. Оппозиционные силы выступают за освобождение от опасных  атомных станций.

Напомним, Синдзо Абэ пытается решить территориальный вопрос с Россией из-за Курильских островов. Абэ уверял, что Япония намерена заключить мирный договор с Российской Федерацией по итогам Второй мировой войны, но только после решения территориального вопроса. 

По словам Абе, отношения между двумя странами находятся в "ненормальном состоянии". В то же время достигнутые после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным договоренности последовательно выполняются.

 

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