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Прем'єр Японії підтвердив відхід з політики в 2021

Новини » Політика    21.07.2019 - 17:29
Прем'єр Японії підтвердив відхід з політики в 2021
Фото: Сіндзо Абе (bundesregierung.de)

Сіндзо Абе заявив, що залишає політику

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив, що не збирається висуватися на посаду лідера правлячої Ліберально-демократичної партії (ЛДП) після того, як термін його повноважень закінчується в 2021 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Таким чином Абе підтвердив, що його прем'єрський термін завершиться в 2021 році, так як в Японії главою уряду автоматично стає глава правлячої партії.

"Я абсолютно не планую йти на четвертий термін", - заявив Абе.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Японії сьогодні відбулися вибори в Палату радників - верхню палату парламенту. Громадяни Японії обирали 124 - 245 парламентаріїв.

Крім того, Сіндзо Абе намагається вирішити територіальний питання з Росією з-за Курильських островів. Абе запевняв, що Японія має намір укласти мирний договір з Російською Федерацією за підсумками Другої світової війни, але лише після вирішення територіального питання.

За словами Абе, відносини між двома державами знаходяться в "ненормальний стан". У той же час досягнуті після переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним домовленості послідовно виконуються.

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