Прем'єр Японії планує сьогодні поговорити із Зеленським
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда має намір провести телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Розмова відбудеться у вівторок.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Fuji TV.
За їхніми даними, Кісіда має намір торкнутися теми безпеки японських громадян, які залишаються в Україні, і обмінятися думками про шляхи дипломатичного врегулювання кризи.
У свою чергу генеральний секретар японського кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно на прес-конференції в Токіо заявив, що "проведення телефонних переговорів лідерів Японії та України все ще опрацьовується". Він також зазначив, що хотів би утриматися від подальших коментарів на цю тему.
Раніше у вівторок глава МЗС Японії Йосімаса Хаясі заявив, що Токіо підтримує зусилля з мирного вирішення ситуації навколо України.