Премьер Японии оценил возможность отмены Олимпиады-2020 из-за вспышки коронавируса

Премьер Японии отметил, что власти намерены работать с высокой тщательностью для недопущения распространения инфекции.

"Нет беспокойства относительно возможной отмены Олимпийских игр, так как людские потоки снижаются", - заявил Суга.

Он призвал местных жителей не выходить из дома без крайней необходимости и смотреть Олимпиаду по телевизору.

Олимпийские игры в Токио были перенесены на год из-за коронавируса и проходят с 23 июля по 8 августа.