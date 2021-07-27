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В Токио выявили рекордное количество новых случаев коронавируса

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Токио, Вторник 27 июля 2021 11:17
В Токио выявили рекордное количество новых случаев коронавируса Фото: в Токио рост COVID-случаев (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

В Токио, где проходят Олимпийские игры, вспышка коронавируса. Там выявили рекордное количество новых случаев коронавируса - 2848 случаев за сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на NHK.

Предыдущий максимум был зафиксирован в столице Японии 7 января - 2 520 случаев инфицирования.

Кроме того, еще семь человек, связанных с Олимпийскими играми в Токио, дали положительный результат на COVID-19. Среди них - два спортсмена.

Общее количество случаев коронавируса на Олимпиаде с начала этого месяца составило 155.

Напомним, на Олимпиаде выявили первый случай COVID у спортсмена после стартов.

Отметим, в день открытия Олимпиады-2020 зафиксировали 19 новых случаев COVID.

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