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Премьер Польши созывает экстренное заседание Вышеградской группы из-за России

Автор: Анастасия Рокитна

Премьер Польши Матеуш Моравецкий созывает экстренное заседание в онлайн-режиме премьеров стран Вышеградской группы. Будут обсуждать российскую агрессию.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк.

В эту группу входят Польша, Чехия, Словакия, Венгрия. Стороны обсудят ситуацию в Чехии, эскалацию ситуации в Украине и Беларуси.

"В рамках Польского председательства в Вышеградской группе премьер-министр Матеуш Моравецкий сегодня на 13 часов (по киевскому времени) созывает экстренное заседание в формате видеоконференции премьер-министров стран Вышеграда", - сообщил чиновник.

Напомним, Россия формирует список "недружественных стран”, в него внесены США.

Ранее Министерства иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии сообщили, что высылают четверых российских дипломатов в знак солидарности с Чехией

Отметим, Чехия установила причастность России к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году во Врбетице.

Как заявил вице-премьер, глава МВД и исполняющий обязанности министра иностранных дел Чехии Ян Гамчек, полиция Чехии с самого начала знала о том, что к взрывам в 2014 году причастны шпионы ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

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