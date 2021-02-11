Премьер Польши о "Северном потоке-2": это антиевропейский проект

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал "Северный поток-2" антиевропейским проектом. Он считает, что его следует остановить, чтобы избежать агрессивной политики со стороны России.

Об этом Матеуш Моравецкий сообщил в своем Twitter.

"Хотя я согласен с немецким президентом, послевоенные долги не были оплачены, "Северный поток-2" не является компенсацией. Это шаг за спиной Европы, антиевропейский проект, который вскоре может послужить агрессивной политике России... Пора остановить его" - написал Моравецкий.

Премьер-министр также добавил, что проект "Северный поток-2" увеличивает зависимость ЕС от России и подрывает экономику и безопасность блока.