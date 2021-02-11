Прем'єр Польщі про "Північний потік-2": це антиєвропейський проект

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав "Північний потік-2" антиєвропейським проєктом. Він вважає, що його слід зупинити, щоб уникнути агресивної політики з боку Росії.

Про це Матеуш Моравецький повідомив у своєму Twitter.

"Хоча я погоджуюся з німецьким президентом, що повоєнні борги не були сплачені, "Північний потік-2" не є компенсацією. Це крок за спиною Європи, антиєвропейський проєкт, який незабаром може послужити агресивній політиці Росії... Пора зупинити його" - написав Моравецький.

Прем’єр-міністр також додав, що проект "Північний потік-2" збільшує залежність ЄС від Росії і підриває економіку та безпеку блоку.