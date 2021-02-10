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ЕС должен запретить "Северный поток-2" в ответ на враждебную политику РФ, - посол Польши

Новина українською → Варшава, Среда 10 февраля 2021 06:04
ЕС должен запретить "Северный поток-2" в ответ на враждебную политику РФ, - посол Польши Фото: строительство "Северного потока-2" (nord-stream2.com by Paul Langrock)
Автор: Артур Родивилов

Российская власть стремится дискредитировать и разделить Евросоюз. Единственной нормальной реакцией на агрессивную политику Кремля является наложение запрета на завершение проекта "Северный поток-2".

Об этом в издании Euractiv написал посол Польши при ЕС Анджей Садось.

По его мнению, запрет на достройку дал бы четкий и однозначный результат. Он подчеркнул, что ЕС не может позволить поставить себя в зависимость от страны, которая ведет откровенно враждебную политику в отношении ЕС.

"Завершение строительства трубопровода и предоставление России возможности использовать соглашение с "непредсказуемым партнером" означало бы дать разрешение на нарушение прав человека, преследование, коррупцию и разделение стран Запада", - заявил Садось.

По его убеждению, использование "Северного потока-2" будет ударом по гражданскому обществу России и усилиям российского оппозиционера Алексея Навального, показавшего, на что предназначены средства из российских энергоносителей.

"Доходы от "Северного потока-2" укрепят потенциал московского репрессивного аппарата", - констатировал посол Польши при ЕС.

Дипломат напомнил, что аргументы польской стороны перед визитом главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву на прошлой неделе были проигнорированы и из этого нужно сделать выводы. Он отметил, что визит Борреля показал европейским институтам правду о России, которая ранее европейскими институтами "последовательно игнорировалась".

Напомним, ранее сообщалось, что более 80 депутатов Европейского парламента подписали письмо с требованием отправить Борреля в отставку. Они назвали его визит в Российскую Федерацию провалом европейской дипломатии.

После поездки он отметил, что Россия не заинтересована в улучшении отношений с ЕС, но это не стало неожиданностью.

"Агрессивно организованная пресс-конференция и высылка трех дипломатов во время визита говорят о том, что Россия не хочет воспользоваться появившейся возможностью для более конструктивного диалога с ЕС", - отметил Боррель.

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