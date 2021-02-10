ЕС должен запретить "Северный поток-2" в ответ на враждебную политику РФ, - посол Польши

Об этом в издании Euractiv написал посол Польши при ЕС Анджей Садось .

По его мнению, запрет на достройку дал бы четкий и однозначный результат. Он подчеркнул, что ЕС не может позволить поставить себя в зависимость от страны, которая ведет откровенно враждебную политику в отношении ЕС.

"Завершение строительства трубопровода и предоставление России возможности использовать соглашение с "непредсказуемым партнером" означало бы дать разрешение на нарушение прав человека, преследование, коррупцию и разделение стран Запада", - заявил Садось.

По его убеждению, использование "Северного потока-2" будет ударом по гражданскому обществу России и усилиям российского оппозиционера Алексея Навального, показавшего, на что предназначены средства из российских энергоносителей.

"Доходы от "Северного потока-2" укрепят потенциал московского репрессивного аппарата", - констатировал посол Польши при ЕС.

Дипломат напомнил, что аргументы польской стороны перед визитом главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву на прошлой неделе были проигнорированы и из этого нужно сделать выводы. Он отметил, что визит Борреля показал европейским институтам правду о России, которая ранее европейскими институтами "последовательно игнорировалась".