Премьер Польши предложил профинансировать возвращение мигрантов на родину

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил профинансировать возвращение мигрантов, которые находятся на польско-белорусской границе, на родину. При этом он подчеркнул, что жить в ЕС их не пустят.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita.