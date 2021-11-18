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Прем'єр Польщі запропонував профінансувати повернення мігрантів на батьківщину

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Четвер 18 листопада 2021 18:12
Прем'єр Польщі запропонував профінансувати повернення мігрантів на батьківщину Фото: прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький запропонував профінансувати повернення мігрантів, які перебувають на польсько-білоруському кордоні, на батьківщину. При цьому він підкреслив, що жити в ЄС їх не пустять.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rzeczpospolita.

"Ми повинні повертати мігрантів додому, проводячи політику солідарності, рішуче захищаючи кордони. Ми можемо їм допомогти. Ми можемо фінансувати рейси з Білорусі, але ми не змінимо свою позицію з питання штучно викликаної міграції. Ми будемо захищати нашу територіальну цілісність і будемо рішучі", - заявив він.

Нагадавши, на території Білорусі сьогодні знаходяться близько 7 тисяч мігрантів, з них 2 тисяч тисячі - на кордонах Польщі, Литви та Латвії з Білоруссю.

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