В Беларуси назвали число мигрантов, находящихся в стране
На территории Беларуси на сегодняшний день находятся около 7 тысяч мигрантов. При этом около 2 тысяч находятся в лагере на границах Польши, Литвы и Латвии с Беларусью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Пул Первого".
"На сегодняшний день на территории Беларуси находится порядка 7 тысяч беженцев, из них на границе в так называемом стихийном лагере около 2 тысяч человек. От 200 до 500 человек, по имеющейся информации, также находятся на границе, но стихийно в других точках. Это беженцы, которых поляки пытались выкинуть силы за пределы Польши после того, как они туда уже проникли", - заявила пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт.
Напомним, в лесу на границе Беларуси и Польши погиб годовалый ребенок сирийских мигрантов.
Кроме того, мигранты покидают лагерь у пункта пропуска "Брузги" - белорусские силовики перевозят их в неизвестном направлении автобусами.